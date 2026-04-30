El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) instaló el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de evaluar la viabilidad de los proyectos de represas Ascope 1, Ascope 2 y La Calzada, en las cuencas de los ríos Chicama y La Leche, en La Libertad, con el objetivo de fortalecer la gestión del recurso hídrico en el norte del país.

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Esta iniciativa busca encaminar proyectos clave que permitan incrementar la disponibilidad de agua, mejorar la eficiencia del riego y consolidar el desarrollo agrario, en beneficio directo de los productores de La Libertad y Lambayeque, indicó en Chicama el máximo representante del Midagri, Felipe Meza Millán, durante la instalación de la mesa de trabajo.

El grupo está conformado también por entidades estratégicas como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).