Extorsionadores atacaron a bombazos dos negocios y balearon a los trabajadores de una obra de saneamiento en la región La Libertad.

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En el centro

El primer atentado con explosivos ocurrió la madrugada de hoy, jueves, en la mueblería M20, situada en la cuadra 17 de la avenida España, en pleno Centro Histórico de Trujillo. El local, además, se ubica frente a la sede del Proyecto Especial Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Industria (Proind) del Gobierno Regional La Libertad.

El estallido originó daños en la mampara y piso del local. También destrozó las ventanas de una vivienda contigua.

Hasta el lugar llegaron serenos del municipio de Trujillo y policías de la comisaría de Ayacucho y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex). Ellos acordonaron la zona y recogieron resto de la dinamita para identificar su procedencia.

También se entrevistaron con testigos y recabaron videos de las cámaras de seguridad que captaron el recorrido de los maleantes durante su fuga.

Vecinos, en tanto, pidieron mejorar la seguridad en la zona, pues el pasado 18 de marzo se detonó un explosivo a metros de este lugar. El ataque ocurrió a las 6:30 de la mañana en un minimarket ubicado en el cruce de la avenida España con la calle Bolívar.

Continúa el terror

Este no fue el único estallido reportado la madrugada de hoy. Delincuentes también atacaron una tienda de la cadena Mass que recientemente había inaugurado en el distrito de Casa Grande, Ascope.

Este hecho delictivo ocurrió a las 3 de la mañana en la calle Miguel Arreaga. La Policía informó que ya recabó videos que habrían captado al autor del dinamitazo.

Aunque aún no se han esclarecido las causas del ataque a la mueblería y la tienda, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Divincri) los investigan como actos extorsivos.

Herido

La insania de las organizaciones criminales también dejó un herido en el distrito de Chao, provincia de Virú. En esta jurisdicción, extorsionadores atacaron a balazos la obra de saneamiento que ejecuta una empresa por encargo del Gobierno Regional La Libertad.

Testigos indicaron que dos delincuentes llegaron en una motocicleta, dejaron una carta con amenazas y luego dispararon siete tiros contra los trabajadores. Producto del atentado, el topógrafo Yuver Ticlia Quezada quedó herido. Él fue trasladado a la posta médica de Chao y luego derivado al hospital Belén de Trujillo.

La obra atacada tiene un presupuesto de más de S/ 20 millones, por lo que delincuentes exigirían el pago de cupos.