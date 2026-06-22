El sector transporte vuelve a estar en la mira de las bandas delictivas en La Libertad. El chofer de colectivo de una empresa que cubre la ruta Virú – Chao casi pierde la vida a manos de criminales que se hicieron pasar por pasajeros para desviarlo del camino e intentar ahorcarlo con una soga.

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Ataque

Este nuevo acto de inseguridad ocurrió a las 8:30 de la noche del domingo, en el Día del Padre. Según Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Virú, les reportaron que desconocidos amenazaban a una persona que se encontraba al costado de un vehículo de la empresa Autovip, que estaba estacionado en inmediaciones del estadio de esa jurisdicción.

Los serenos, al mando de Jaime Arce, se movilizaron en motocicletas y patrulleros hasta la zona y ahí encontraron a Edgar Ravelo Sánchez (38) casi inconsciente. Él estaba dentro de su vehículo, atado de manos, y en el cuello tenía una cuerda con la que habrían intentado ahorcarlo.

De acuerdo a las primeras investigaciones, los delincuentes huyeron del lugar ante la rápida llegada de los agentes ediles.

El transportista fue trasladado al hospital de Virú, en donde quedó internado.

Inseguridad

La primera hipótesis descarta un asalto, pues el hombre del volante tenía su billetera y celular en su poder. Sin embargo, no se encontró la llave del vehículo.

Transportistas de la empresa Autovip descartaron que la compañía reciba amenazas de delincuentes. Ellos indicaron que Edgar Ravelo salió en su vehículo del paradero, llevando a pasajeros. Estas personas habrían sido quienes lo atacaron.

“Nadie está libre del peligro, a cualquiera de nosotros nos pudo pasar, son pasajeros que supuestamente han subido en el paradero y no sabemos quiénes son. El compañero está todavía un poquito delicado, está en la posta”, indicó a Radio Ke Buena TV y Redes uno de los conductores de esa compañía.

Ese medio de comunicación también entrevistó a uno de los serenos que auxilió al chofer, quien dijo que “al parecer ha sido un intento de asesinato”.

“Al momento que hemos llegado, el señor ha estado maniatado y la cuerda ha estado por el cuello, prácticamente ya el señor asfixiado, ha tenido pulso leve. Nosotros lo hemos tenido que desamarrar”, aseguró.

Luego de este hecho criminal, los transportistas solicitaron mayor presencia policial en la zona, pues temen nuevos ataques.