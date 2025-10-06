La Contraloría advirtió que el actual gerente regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de La Libertad, Víctor Lizarzaburu Solórzano, trabajó durante siete meses y medio en la gestión del gobernador César Acuña Peralta sin estar habilitado en su colegio profesional, requisito indispensable para ocupar el cargo.

Así fue

De acuerdo al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 072-2025-2-5342-AOP, publicado el 19 de setiembre último, el funcionario “no contó con habilitación profesional durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de agosto de 2025, afectando la transparencia, legalidad y probidad que debe regir en la administración pública”.

El órgano de control detalló que “de acuerdo al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad, se tiene que, para ocupar el cargo de Director de Sistema Administrativo IV: Gerente Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, uno de los requisitos mínimos del cargo es contar con título profesional universitario de economista, licenciado en administración, ingeniero industrial o afín. Colegiado y habilitado”.

Agrega que ofició al Colegio de Economistas de La Libertad para que informe sobre la vigencia de la habilidad profesional de Lizarzaburu Solórzano. En respuesta, se les informó que el actual gerente regional recién pagó, el 14 de agosto de 2025, su habilitación de los 12 meses del año pasado.

“Por lo expuesto, se desprende que el citado profesional no se encontraba habilitado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 hasta el 14 de agosto de 2025, situación que fue posteriormente regularizada; estando actualmente habilitado, desde el 15 de agosto de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025”, indica el informe.

Ante esto, la Contraloría ofició el 19 de setiembre al gobernador César Acuña comunicándole “que se ha identificado un hecho con indicios de irregularidad evidenciado”.