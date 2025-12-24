El Gobierno Regional de La Libertad reafirma su compromiso con el bienestar de la población al aprobar una inversión histórica de S/150 millones destinada a la creación de 2,400 nuevas plazas asistenciales en el sector salud para el 2026.

Este importante avance, ya incorporado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), garantiza el financiamiento sostenible del recurso humano en salud y permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario en beneficio de más de 2 millones de liberteños.

La medida forma parte de una política integral de cierre de brechas impulsada por el Gobierno Regional y la Gerencia Regional de Salud (Geresa), que en el año 2025 logró la creación de otras 627 plazas asistenciales, con una inversión de S/50 millones.

“La salud es una prioridad para nuestra gestión y estas nuevas plazas nos permitirán reducir brechas y acercar servicios de calidad a quienes más lo necesitan”, destacó la gobernadora regional.

Serán distribuidas en toda la región

Las 2,400 plazas asistenciales entrarán en funcionamiento durante el primer trimestre del 2026 y serán distribuidas de manera equitativa entre las 16 Unidades Ejecutoras de la Geresa, priorizando los establecimientos con mayor demanda y déficit de personal.

Esta estrategia permitirá fortalecer los servicios, optimizar la atención y garantizar una respuesta oportuna en los diferentes niveles del sistema de salud.

Los nuevos puestos laborales se otorgarán bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), conforme a la normativa vigente. Gracias a esta decisión, la región logrará reducir en 40% la brecha de personal de salud, considerando que en 2023 La Libertad registraba un déficit de 7,577 profesionales.

Al respecto, la gerente regional de Salud, Dra. Cyntia Quesquén García, resaltó que esta iniciativa “representa un avance histórico para el fortalecimiento del primer nivel de atención y para mejorar la capacidad resolutiva del segundo y tercer nivel, asegurando servicios oportunos y de calidad para nuestra población”.

Con estas acciones, el Gobierno Regional de La Libertad reafirma su compromiso de cerrar brechas, fortalecer el sistema de salud y garantizar una atención digna, oportuna y de calidad para todos los liberteños.