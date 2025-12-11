Un incendio forestal afectó unas 40 hectáreas del Santuario Nacional de Calipuy, ubicado en la provincia andina de Santiago de Chuco, en La Libertad.

Este lugar, de unas 4,500 hectáreas, busca proteger el rodal más extenso de puyas Raimondi en el país, además de una fauna constituida por guanacos, pumas, venados y otras especies.

Emergencia

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de La Libertad, el fuego se inició el último martes, a las 5:30 p.m., en el caserío de Quiguir, una zona colindante con esta área natural protegida.

Pese a que el mismo Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) informó el miércoles que el fuego había sido controlado, “el cambio de la dirección de los vientos y el material combustible (pajonales) hizo que este se descontrolara y se ampliara a otros sectores del santuario”, indicaron otras fuentes ayer.

Ante esta situación, brigadistas del Santuario Nacional de Calipuy retomaron los esfuerzos para el control del incendio, con el apoyo de unos cien pobladores de los caseríos de Cusipampa, Quiguir, Zaile y Collayguida.

“Este incendio está controlado. Se está pendiente y haciendo un seguimiento a fin de identificar posibles rebrotes de fuego. Para el día de mañana (viernes) nuestro personal [del santuario) hará las evaluaciones de los daños causados por este siniestro y esperamos que las condiciones climáticas y de sereno de la noche puedan jugar a nuestro favor y evitar que se reinicie este incendio”, agregaron.

Para el control del siniestro también se contó con el apoyo de personal de Defensa Civil de Santiago de Chuco, que en horas de la tarde del miércoles llegó hasta el lugar de los hechos con “palanas, picotas, agua y bidones”.

A ellos se sumaron la población local y un grupo de trabajadores del centro de salud de Cusipampa, estos últimos “para brindar las atenciones que pudieran darse”.

“La zona quemada al interior del santuario ha afectado principalmente a pajonales y zonas arbustivas, mas no al objeto de conservación, que es la puya Raimondi, ni a los bofedales principales, con lo cual se mantiene el estado poblacional de esta especie y el servicio de regulación hídrica que beneficia con agua a las poblaciones vecinas del santuario nacional”, puntualizaron.

Único

El Santuario Nacional de Calipuy se ubica entre los 3,450 a 4,300 metros sobre el nivel del mar. La puya Raimondi vive máximo cien años y florece solamente durante tres meses antes de morir. Se calcula que su población es de unos 90 mil ejemplares.