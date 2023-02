La apertura de una carpeta fiscal en la que el Ministerio Público pide información a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por un caso de presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación, en la que estarían implicados el ex alcalde José Ruiz Vega y 11 funcionarios, dio a conocer el burgomaestre Arturo Fernández.

El burgomaestre indicó que el pasado 12 de febrero, cuando él no se encontraba en el cargo por haber solicitado licencia debido a una intervención quirúrgica, llegó el oficio dirigido por la Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, dando a conocer que se viene realizando las investigaciones del caso, por lo que se solicitaba información al respecto.

Sin ahondar en el tema o dar mayores explicaciones, por tratarse de una investigación en reserva, la autoridad señaló que el documento llegó a su nombre, lo recibieron en la MPT, pero inexplicablemente no llegó a la Alcaldía sino que fue derivado directamente a la Gerencia de Recursos Humanos (Personal).

Hay dos errores: primero, posiblemente no han querido que me entere de esto; y segundo, la respuesta que dio el gerente es floja. Están pidiendo información de funcionarios, empezando por el exalcalde. Hay nombres que no podemos mencionar por ahora, mencionó.

“El gerente de Recursos Humanos hace una respuesta floja. Si yo fuera policía diría que el alcalde también está coludido”, manifestó, agradeciendo al antes citado funcionario por su trabajo en la comuna.

“No me voy a ir preso por culpa de otros”, añadió, precisando que hoy se reunirá con personal de la policía fiscal que investiga el caso, pero que eso está para que todos se vayan a la cárcel.

Adelantó por otra parte, que donde funciona actualmente su despacho va a funcionar la policía de investigaciones anticorrupción y que él se trasladará a donde funciona la Gerencia de Imagen Institucional, donde solo necesita una pequeña mesa para atender casos específicos.