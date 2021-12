Los 25 gobernadores regionales del país que participaban hoy del 16 Gore Ejecutivo en la región La Libertad decidieron suspender el evento por la ausencia del presidente de la República, Pedro Castillo, de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y de los ministros de Estado.

Los representantes regionales calificaron como una “falta de respeto” la ausencia de los representantes del gobierno de Pedro Castillo en este cónclave, en donde las autoridades departamentales iban a exponer las principales problemáticas que aquejan al país, con la finalidad de buscar posibles soluciones.

“Nosotros tenemos un encuentro del Ejecutivo con todos los gobiernos regionales y eso no se está produciendo, no tenemos la presencia del presidente de la República, no tenemos la presencia de nuestra premier, de los 19 ministros solamente 3 están aquí presentes, eso realmente lo estamos tomando nosotros como una desconsideración y falta de respeto a todos los gobiernos regionales del Perú”, indicó el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel.

Javier Gallegos, gobernador regional de Ica

La máxima autoridad regional de Ica, Javier Gallegos, en tanto, aseguró que se sienten “burlados” y que no volverán a sesionar hasta que llegue el Ejecutivo a la región La Libertad.

“Nosotros no hemos venido a tomarnos una foto, no somos portátil de nadie y por lo tanto la decisión de todos los gobernadores regionales es no participar hasta que venga la premier y esté presente el presidente de la República, porque en este Gore lo que hacemos es un trabajo por todas las regiones del país”, señaló.

Hay que indicar que para hoy, que se inauguraba el evento, se había anunciado la llegada de la premier Mirtha Vásquez y de su gabinete. Mañana, en tanto, el presiente Pedro Castillo debía clausurar el evento.