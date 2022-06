Alianza para el Progreso (APP) sufrió sus primeras bajas de cara a las elecciones del próximo 2 de octubre. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Trujillo, Pacasmayo y Pataz declararon improcedentes las inscripciones de 19 listas de candidatos a diversas municipalidades distritales de la región La Libertad.

Los apepistas que no continuarán en la carrera electoral son quienes participaron de las elecciones internas complementarias el 1 de junio.

El caso

En el JEE de Trujillo, el personero apepista, Carlos Cabrera, pidió inscribir las candidaturas a los municipios distritales de Mache y Usquil, en la provincia de Otuzco. También de Chao y Guadalupito, en Virú, y de Camalarca, en Julcán. Asimismo, solicitó registrar las postulaciones de los distritos trujillanos de Florencia de Mora y El Porvenir.

En respuesta, el Jurado emitió la Resolución N° 00073-2022-JEE-TRUJ/JNE, declarando “improcedente” este pedido y disponiendo el “archivo de los actuados”.

El documento precisa que los comicios internos complementarios de APP se desarrollaron después de la fecha establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que fue el 15 y 22 de mayo. “En consecuencia, las listas de candidatos que la organización política Alianza para el Progreso pretende su inscripción no han sido incorporadas en el sistema Declara Internas para su participación en sus elecciones internas, cuya fecha tope fue el 9 de abril de 2022″, indica.

Además, informa que “el acta presentada no cumple con lo establecido en los artículos 13, 15 y 28 del Reglamento, en cuanto no se consideran los resultados de las elecciones internas, organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales”.

El Jurado, asimismo, resalta que el personero legal de APP presentó un acta de constatación notarial, de fecha 10 de junio, en donde verifican que no pudieron ingresar de manera virtual al JNE las listas faltantes de los distritos, porque no aparecían en el Sistema Declara.

“En consecuencia, del contenido de las solicitudes y el acta de intervención notarial presentadas, se evidencia que no inscribieron a sus candidatos, hoy presentados para elecciones internas, y que no pueden inscribir a sus candidatos porque no se inscribieron dentro del plazo establecido por el JNE”, concluye el ente electoral.

Hay que indicar que la lista que encabeza el postulante apepista en El Porvenir, Juan Carranza, sí participó en las elecciones internas del 15 de mayo. Por ello, pese a que existe la resolución dando cuenta de la improcedencia de su candidatura, en el portal del JNE el estado de su inscripción está en “trámite”, a diferencia de las otras listas declaradas improcedentes, que no aparecen inscritas.

Los demás

Otras 12 candidaturas también quedaron fuera. El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo declaró improcedente el pedido del personero de esa jurisdicción, Luis Briceño, que solicitaba inscribir las listas de candidatos a alcaldes y regidores en los distritos de Pueblo Nuevo y Pacanga, en la provincia de Chepén, y de Pacasmayo y Jequetepeque, en Pacasmayo. Tampoco participará la lista de Chicama, en Ascope.

El Jurado Electoral de Pataz, por su parte, dejó fuera las candidaturas apepistas en Huancaspata, Huayo, Taurija, Santiago de Challas, Urpay, Chillias y Pataz.

Correo buscó comunicarse con el coordinador regional de APP, Óscar Acuña, para conocer las acciones que realizarían por estos casos; pero se encontraba en una reunión. No obstante, fuentes de ese partido dijeron que presentarán una acción judicial buscando que se ordene la inscripción de sus candidatos

