El Gerente Regional de Administración, Jobvito Flores Mariños, corrigió los argumentos de la Contraloría General de la República, descartando que se haya contratado de forma irregular a personal técnico el año 2024, bajo una modalidad que incluso se repitió lo que otros gobiernos regionales han implementado sin perjuicio u observación de ningún tipo.

VER MÁS: Evidencian que en el GORE La Libertad utilizaron indebidamente S/ 12.9 millones para contratar a 397 profesionales

Por ese motivo, el funcionario del GORE La Libertad exhortó al órgano de control que se retracte, ya que en una nota de prensa asevera incluso que “se utilizó indebidamente” más de 12 millones de soles para contratar al recurso humano antes mencionado, quebrando totalmente el principio de presunción de veracidad y de legalidad, indicando que las investigaciones aún no han concluido y serás determinadas por las instancias correspondientes.

“No se puede asegurar mientras no haya concluido un proceso. Los informes de Contraloría no son actos administrativos que concluyen en proceso. Son evidencias o sustentos sobre una situación que se puede revertir más adelante”, señaló Jobvito Flores, sin descartar que se tomen acciones legales por ello.

Contrataciones fueron legales

La fundamentación del funcionario se basó en tres puntos específicos, en base a la investigación de la Contraría. El primero, referido a la contratación irregular de 397 personal 276, explicó que se cuenta con el marco legal correspondiente que avala la aplicación de dicho procedimiento.

“Se tiene el Decreto Supremo N.º 005-1990-PCM, artículo 38, inciso B, que señala que las entidades de administración pública pueden contratar personal para realizar funciones de carácter temporal, efectuando labores en proyectos de inversión y proyectos especiales. Y en la parte final indica que no requiere necesariamente de concurso público y la relación contractual concluye al término del mismo”, argumentó.

Hizo hincapié, a su vez, que esta misma modalidad no es nueva ni fue creada por el GORE La Libertad. “Hay 7 gobiernos regionales que realizan lo mismo, donde no ha sido observado por la Contraloría. El gobierno regional lo trajo como experiencia exitosa”, acotó.

Respecto al segundo punto, sobre pagos en exceso, manifestó que el hecho lo identificó y denunció el mismo GORE en noviembre del 2024. “No lo hizo la Contraloría, y en uso de nuestras facultades se denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, el Órgano de Control Institucional, a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, e incluso lo anunciamos en conferencia de prensa. Nosotros dimos las facilidades para que identifiquen al personal comprometido”, sentenció.

Por último, respecto al uso de gasto de inversión para gasto corriente (remuneraciones), expresó que de acuerdo al Clasificador Económico de Gastos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se hizo con la genérica 2.6 de gastos de personal de inversión y elaboración de estudios técnicos, y no con la genérica 2.1 de remuneraciones. “No hemos incurrido en acto ilegal. Nosotros nos basamos en la propia normativa que establecen los entes rectores”, concluyó.