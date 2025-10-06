La organización criminal “Los Pulpos”, cuyo cabecilla es el prófugo de la justicia Jhonsson Cruz Torres, estaría detrás de las amenazas de muerte que le hicieron a mediados de setiembre a David Díaz Espinoza, director del penal de Huacariz (Cajamarca) que fue cambiado de sede tras las intimidaciones.

Tras la captura de tres integrantes de esta red delictiva, vinculada a un asesinato por el control del cobro de cupos el último viernes en Trujillo, la Policía informó que el armamento incautado a los detenidos habría sido utilizado para realizar los videos intimidatorios contra Díaz, en represalia porque el funcionario dispuso el traslado de internos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, dijo que este armamento también habría sido usado para realizar otras intimidaciones. “Las armas de fuego que nosotros hemos encontrado las hemos visto ya anteriormente y hemos corroborado que han estado en varios videos extorsivos que le han enviado a diferentes empresarios y emprendedores, inclusive a autoridades”, aseveró.