Envuelta en un manto de dolor, Jeny Rodríguez Rebaza, madre del suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) José Antonio Castillo Rodríguez (24), quien perdió la vida tras recibir un balazo en la cabeza durante un patrullaje en el sector La Porfiria, en Pueblo Nuevo, Pataz, exigió que se aceleren las investigaciones para identificar a los responsables y hallar justicia.

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Reveló que hace dos semanas, el joven suboficial le había contado que quería solicitar su cambio a Trujillo, pues constantemente se reportaban atentados en su ámbito de operaciones, debido a la actividad de la minería ilegal. También le manifestó que muchas veces iban a patrullar zonas peligrosas armados con escopetas, mientras que los delincuentes portaban fusiles y dinamita.

En declaraciones a N60, la acongojada progenitora dijo que se siente “decepcionada” de los que se “jactaban” de ser compañeros de trabajo de su hijo en la comisaría de Chagual, pues ninguno de ellos la ha llamado para darle el pésame.

Respalda

El general PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la Región Policial La Libertad, acudió hasta la cuadra 7 de la calle Zela en el distrito de El Porvenir, donde velan los restos del joven suboficial, y reconoció el sacrificio y entrega del agente en el ejercicio de sus funciones.

El alto mando policial expresó sus más sentidas condolencias y brindó palabras de aliento a los familiares del policía.