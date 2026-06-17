El patio donde juegan, aprenden y reciben terapias dejará de ser un espacio expuesto al intenso sol y a las inclemencias del clima. Con la colocación de la primera piedra, el Gobierno Regional de La Libertad dio inicio a una nueva obra que permitirá que más de 150 estudiantes con habilidades diferentes del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Trujillo desarrollen sus actividades en ambientes más seguros, cómodos y dignos.

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En representación de la gobernadora regional, Dra. Joana Cabrera Pimentel, el gobernador regional encargado, Ever Cadenillas Coronel, presidió la ceremonia y destacó que la educación inclusiva requiere una atención especial y una sensibilidad permanente, que hoy se demuestra a 10 años de la inauguración del CEBE Trujillo.

“Los padres y maestros realizan un esfuerzo enorme todos los días y como Gobierno Regional tenemos la obligación de brindarles las mejores condiciones. La educación cambia la vida de las personas y aquí ese esfuerzo es dos o tres veces mayor”, expresó.

Espacios más seguros

La intervención demandará una inversión superior a los S/ 1.5 millones y contempla la construcción de coberturas en la losa deportiva, áreas de recreación y patio de formación, además de graderías y la renovación de elementos deteriorados de la infraestructura, trabajos que se ejecutarán en un plazo de 90 días.

En un CEBE, los espacios abiertos cumplen una función esencial para el desarrollo de los estudiantes. Allí no solo se realizan los recreos, sino también actividades terapéuticas, ejercicios de psicomotricidad y dinámicas que fortalecen la autonomía y las habilidades sociales de los menores.