El gobernador regional de La Libertad (e), Ever Cadenillas Coronel, firmó los acuerdos de cofinanciamiento de 16 agentes económicos organizados (AEO) ganadores del proceso concursable Procompite 2025, los que accederán a más de S/ 3 millones para implementar planes de negocio orientados al fortalecimiento productivo y comercial.

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Los acuerdos de cofinanciamiento con los AEO ganadores fueron suscritos en ceremonia realizada en el auditorio César Vallejo de la Universidad Nacional de Trujillo, donde participaron la gerente regional de Producción; Juri Calua Arroyo; Víctor Cachay malo, coordinador regional del Procoimpite; y la consejera regional Edy Camacho Barreto.

La autoridad destacó el apoyo del Estado al cofinanciar a emprendedores y pequeños empresarios a través de estos fondos concursables para ideas de negocio con innovación. Debemos dejar en claro que estos emprendimientos tendrán acompañamiento y seguimiento hasta que se concreten, manifestó Cadenillas.

“Tienen que triunfar. Pongan su mejor esfuerzo, salgan adelante por sus familias y den ejemplo de trabajo. La mejor inversión del Estado es el éxito de los emprendedores”, dijo al oficializar el inicio de la ejecución de los planes de negocio.

Las iniciativas productivas seleccionadas pertenecen a asociaciones y empresas de Virú, Julcán, Bolívar, Pataz y Trujillo, y permitirán mejorar los procesos productivos mediante la adquisición de maquinaria, equipos, herramientas e infraestructura, contribuyendo a incrementar la competitividad de los pequeños productores organizados.

Ganó el primer lugar del concurso la Asociación de Mujeres Emprendedoras de San Carlos, del distrito de Chao, provincia de Virú, con su plan de negocio orientado al mejoramiento de la producción y comercialización del cultivo de maracuyá.

El segundo lugar fue para Cultivos del Valle Huamanzaña S.A.C., también del distrito de Chao, con una iniciativa para el mejoramiento de la producción de palta Hass; y el tercer lugar lo obtuvo la Asociación de Mujeres Forjadoras del Mañana, igualmente de Chao, con un proyecto orientado al incremento de la producción de palta Hass.

Los planes de negocio ganadores pertenecen a diversas cadenas productivas estratégicas, entre ellas frutales, palta, granos andinos, vid, papa, maíz, ovino, vacuno, caprina, apicultura, gastronomía y calzado.

En el marco del Mes de la Mujer, esta edición de Procompite resalta el liderazgo de asociaciones de mujeres emprendedoras, quienes impulsan iniciativas productivas que contribuyen al desarrollo económico en sus territorios.