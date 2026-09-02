Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Esperanza intervinieron a un menor de 12 años de edad tras presuntamente disparar contra un adolescente de iniciales J.S.G.G. (16), quien tuvo que ser evacuado al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde se recupera.

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Según versión de la Policía Nacional, el hecho ocurrió la noche del último martes, en la calle 3 del sector Nuevo Jerusalén en el distrito de La Esperanza.

Testigos contaron que el agraviado se encontraba conversando con otros amigos cerca de su casa, cuando el menor de 12 años le disparó sin mediar palabra. Luego salió corriendo.

Los familiares del herido lo evacuaron al hospital y la Policía Nacional enterada de la situación salieron en busca del agresor. Al ser detenido se le incautó una pistola marca Sig Sauer, calibre 9mm abastecida con 12 cartuchos.

El menor fue trasladado a la Depincri La Esperanza para diligencias en coordinación con el Ministerio Público.