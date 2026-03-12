El exfutbolista Miguel Ángel Mostto Fernández Prada, candidato a diputado con el número 5 por el partido Avanza País, se jugará hoy uno de los partidos más importantes de su carrera política. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo citó para que sustente la apelación que presentó a la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo, que dispuso excluirlo de las Elecciones Generales 2026.

Como informó Correo, el excampeón de la Recopa Sudamericana con Cienciano, en 2004, no consignó en su hoja de vida una sentencia penal por el delito de “omisión a la asistencia familiar”, impuesta por la Corte Superior de Justicia de Tacna. Por ello, el JEE resolvió, el pasado 21 de febrero, retirarlo de la contienda electoral.

Ante esta decisión, Mostto apeló ante Lima y ahora el JNE convocó a audiencia vía Zoom para hoy, a las 11:30 de la mañana.

Hay que indicar que, a la fecha, el Jurado Electoral Especial de Trujillo ha excluido a 10 candidatos de la región La Libertad, entre diputados y senadores, por no informar sobre condenas en su contra. De ellos, seis no apelaron y quedaron fuera de los comicios.