Tras la histórica promulgación de la Ley N° 32146, que oficializa la creación de la Universidad Nacional de Pataz (UNP), el alcalde provincial Aldo Carlos Mariños anunció que la municipalidad se encuentra en la etapa final de saneamiento físico legal de los posibles terrenos que albergarán la futura sede educativa.

La autoridad edil detalló que han identificado tres espacios estratégicos en donde podría funcionar la nueva casa de estudios. Estos predios cuentan con el respaldo y la voluntad de las comunidades locales, que ven en la universidad una oportunidad de transformación social.

​Las ubicaciones propuestas se ubican en la Comunidad Campesina La Victoria, específicamente en ​Yuraspacha (Allauca).

​Para garantizar la viabilidad del proyecto, la Municipalidad Provincial de Pataz ha iniciado los trámites correspondientes ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

“Hay una enorme voluntad por parte de las comunidades de donar terrenos para la UNP. El proceso consiste en inscribirlos primero a nombre de la Municipalidad Provincial de Pataz para que, de manera inmediata, la comuna realice la transferencia oficial al Ministerio de Educación”, explicó Mariños.

​Un hito contra la pobreza

​La creación de la universidad, publicada este jueves en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, representa un hito para miles de jóvenes que, debido a limitaciones económicas, no podían trasladarse a otras ciudades para cursar estudios superiores.

​“Está todo encaminado y seguro muy pronto estos jóvenes tendrán otra mirada; una oportunidad grande de poder estudiar en su propia tierra, saltando los obstáculos de la pobreza que muchas veces impide seguir una carrera profesional”, puntualizó.

El alcalde provincial de Pataz consideró que las exigencias al Ejecutivo, que lo llevaron a encabezar una marcha de sacrificio de más de mil kilómetros en agosto del 2025, están dando resultados con la creación de la casa superior de estudios.