El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, ingresó a la provincia de Virú el último domingo, cumpliendo 23 días de su denominada “Marcha del Sacrificio”.

El burgomaestre busca llegar a la ciudad de Lima para exigir la ejecución de la carretera nacional y la construcción del Hospital de Tayabamba, obras cruciales para su provincia.

Carlos Mariños ya ha cruzado las provincias de Pataz, Sánchez Carrión, Otuzco y Trujillo.

A su llegada a Virú, la autoridad edil fue recibida con apoyo por los pobladores de San José, Valle de Dios y Chao. Durante su encuentro, Mariños comparó la problemática de Pataz, centrada en la falta de vías de comunicación y un hospital, con las dificultades que afrontan los vecinos de Virú, especialmente los bajos sueldos que reciben de las agroindustriales, destacando la dura problemática de las localidades que va recorriendo.

“Vengo recorriendo más de 500 kilómetros desde que salí de Tayabamba y he encontrado un sin número de problemáticas que se han sumado a las que traigo de Pataz. En dos oportunidades le han mentido a mi provincia. Somos los primeros productores de oro y no tenemos ni pista ni hospital. No les voy a fallar y cumpliré mi palabra de luchar por todos ustedes”, afirmó.