El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, sería investigado por el Ministerio Público por no cumplir con implementar el patrullaje integrado entre policías y serenos, reglamentado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.





Lo acusa

El jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti, indicó que denunció en el Ministerio Público, en la Procuraduría de la Policía y en la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior que la actual gestión municipal no cumple con implementar esta estrategia.

“No se cumple lo que establece la norma, la estrategia coordinada entre policías y municipalidad, por razones que no son competencia de la Policía. Para el patrullaje integrado hay diversas excusas por parte de la municipalidad: que no hay combustible, que no hay SOAT (para los autos), que no hay personal. Ya nosotros hemos accionado en el campo funcional, hemos comunicado al Ministerio Público el hecho, a la Procuraduría de la Policía y al Ministerio del Interior”, aseguró.

Agregó que las acciones de prevención en seguridad ciudadana sí están a cargo de la comuna. Incluso, recordó que las gestiones ediles reciben presupuesto para la “prevención de delitos y faltas” “Tienen metas que cumplir en prevención de seguridad ciudadana”, indicó.

El oficial también le respondió al alcalde Arturo Fernández, quien en su momento aseguró que los 59 patrulleros comprados por la exgestión de José Ruiz no salían a las calles porque no existía un plan operativo para la distribución de unidades.

“Existe todo un planeamiento que desafortunadamente no se puede dar cumplimiento por razones ajenas a la policía”, acotó Augusto Ríos.





No hay combustible

Giancarlo Toribio, regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, indicó a RPP Noticias que el patrullaje integrado no se puede implementar porque existen problemas con los 59 autos patrulleros.

Detalló que aún hay 10 vehículos que no cuentan con placas ni Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“El tema es complejo, porque no se trata de decir voy a comprar 59 patrulleros y pónganlos a trabajar. La anterior gestión debió haber visto quién iba a manejar, porque no tenemos choferes. Solamente estaban saliendo 21 patrulleros, los demás no salen porque no hay choferes. Se necesita contratar más personal y la municipalidad está repleta de personal en otras áreas”, agregó.

El regidor Giancarlo Toribio,

además, reveló que las camionetas de seguridad ciudadana también dejaron de abastecerse de combustible porque uno de los grifos en donde llenaban petróleo fue incautado por la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima, durante el operativo que se realizó en Trujillo contra el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

“Hace unos días ya no han estado saliendo las camionetas a patrullar, por la incautación de los bienes del señor Joaquín Ramírez. Lo que pasa es que en un grifo en donde se abastecía petróleo era de propiedad del señor. Conversé con el gerente de seguridad ciudadana y él me hizo conocer que la preocupación era que habían embargado el grifo y nosotros tenemos un contrato. El contrato venía de la gestión pasada”, indicó.

