La pareja y la exsuegra de Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, fueron detenidas la tarde de ayer por su presunta vinculación con el secuestro del empresario Jenns Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurridos el 30 de agosto último.

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Ellas cayeron en operativos ejecutados en Lima y Trujillo, luego de que la Policía rastreara la ruta del dinero que se pagó por el rescate del hombre de negocios. Según las investigaciones, ambas habrían recibido, por órdenes de “Jhonsson Pulpo”, parte de los dos millones de dólares que se pagó por su liberación.

Chats

Las evidencias que las implicaban en este ilícito salieron del mismo celular del cabecilla de “Los Pulpos”. Tras ser atrapado en Bolivia, se descubrió que en su equipo móvil había conversaciones con quien sería Juan Llenque Azabache, alias “Negro Juan”, que está prófugo. Jhonsson, en uno de los chats, le ordena que entregue 1 millón de soles a Catherin y 430 mil soles a su hija.

Las pesquisas identificaron a Catherin Yanet Méndez Araujo, pareja sentimental de Cruz Torres, como una de las mencionadas en esta conversación. Por ello, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado Contra la Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad dispuso su detención preliminar por 15 días.

Méndez Araujo cayó en un departamento de la ciudad de Lima. Además, agentes de Trujillo allanaron su vivienda situada en la calle José Olaya, en el distrito trujillano de El Porvenir.

También cayó

Las investigaciones revelaron además que Jhonsson pidió que le entreguen parte del dinero a la hija que tuvo con Keysi Salvatierra Vigo, atrapada en Bolivia en enero último.

La menor estaría bajo la custodia de su abuela Bertha Nelly Vigo Lecca (62), para quien se ordenó su detención preliminar. Ella fue capturada en el parque San Martín de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

La Región Policial La Libertad informó que “en las próximas horas se ejecutará además el allanamiento y descerraje de su domicilio, para la incautación de bienes y elementos de convicción”.

Proceso

De otro lado, ayer volvió a reprogramarse la audiencia seguida contra Jhonsson Cruz y otros detenidos por el secuestro y cuádruple asesinato. Las diligencias reiniciarán hoy desde las 8 de la mañana, a pedido de la defensa legal de Joyce Bereche Macco (26), debido a que recién ayer llegó a Trujillo tras ser atrapado en Yurimaguas (Loreto). Él es propietario de la camioneta Hilux utilizada en la masacre. Asimismo, habría alquilado la casa en donde se mantuvo cautivo a Jenss Lara.