Representantes de 34 partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales 2026 fueron citados hoy para que, a partir de las 5 de la tarde, suscriban el Pacto Ético Electoral (PEE) en la sede de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Natasha Alta, Trujillo.

La iniciativa, promovida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), busca que los candidatos realicen su campaña electoral sin agresiones, ataques personales ni amenazas.

Además, se promoverá el uso ético y responsable de las redes sociales, evitando noticias falsas o manipuladas. El Tribunal de Honor del PEE se encargará de hacer cumplir los compromisos.

Hay que indicar que en reuniones de coordinación previas, solo representantes de 16 partidos políticos asistieron. Pese a ello, se confía en que hoy lleguen los dirigentes de las 34 agrupaciones.