Real Plaza informó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en La Libertad multó con 7 millones 961 mil 250 soles a su sede en Trujillo por “la presunta falta de adopción de medidas preventivas y por una supuesta inadecuada atención de las personas afectadas” durante la tragedia ocurrida el 21 de febrero de 2025, que dejó seis muertos y unos 100 heridos.

VER MÁS: La Libertad: III Etapa de Chavimochic generaría S/ 10 mil millones en remuneraciones

Respuesta

A través de un comunicado, el establecimiento comercial indicó que fue la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi quien les notificó la resolución que en primera instancia los sanciona con el pago de 1,447.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Sin embargo, Real Plaza aseguró que, tras el colapso del techo del patio de comidas, brindaron “todas las atenciones médicas y no médicas” a los afectados y sus familiares, “sin restricción o limitación, manteniendo una coordinación permanente con las autoridades”.

“A la fecha, y ya desde hace varios meses, se han firmado acuerdos de compensación con prácticamente todos los afectados. Asimismo, continuamos brindando las atenciones médicas y el seguimiento en los casos que correspondan, lo cual acredita una correcta y oportuna atención ante la emergencia”, afirmó.

El centro comercial también cuestionó la millonaria multa. Aseguró que “preocupa” que Indecopi “llegue a conclusiones sobre las presuntas causas de la caída del techo del patio de comidas, sin contar con ningún análisis o estudio técnico oficial, y sin siquiera haber accedido a la zona del accidente y/o realizado peritajes propios”.

“Es importante tomar en cuenta que el peritaje oficial por parte de la Fiscalía, para el cual se han recogido muestras y se han hecho análisis de laboratorio, aún no concluye, lo que hace aún más preocupante que el Indecopi La Libertad llegue a conclusiones que no tienen sustento o respaldo técnico en absoluto”, agregó.

En ese sentido, confirmaron que apelarán la sanción.