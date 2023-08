El consejero regional Ever Cadenillas coronel pidió que los funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en La Libertad informen periódicamente el nivel de avance de las soluciones integrales en las que se viene trabajando ya que hay empresas que se niegan a hacerlo aduciendo que son obras de gobierno a gobierno. “La fiscalización no es mala, ayuda a que las obras sean de mejor calidad”, expresó.

PREOCUPACIÓN

“Hay preocupación por el lento avance que se supone hay. Falta información y Reconstrucción debe ser el puente que canalice eso. Queremos que sean un organismo supervisor y fiscalizador de estas grandes obras. Queremos que se note ese trabajo y que se haga conocer a las autoridades y población”, señaló el consejero.

Fue durante la sesión ordinaria de Consejo Regional de ayer martes, donde se presentaron el subdirector de RCC en La Libertad y el gerente del proyecto San Idelfonso, para exponer el estado situacional actual en esta quebrada.

“Es increíble pero la empresa OHL nos respondió que no es competencia nuestra la fiscalización, por tratarse de una obra de gobierno a gobierno. Sin embargo, al final, todas las obras de Reconstrucción, que son un solo paquete de soluciones integrales, incluido el río Moche, van a ser entregadas al gobierno regional para su administración y mantenimiento. Eso nos convierte en un ente competente para ver si las obras son de buena calidad. No se trata de molestar o fastidiar a las constructoras. Estamos para ver que se hagan obras bien hechas y ayudar en lo que se pueda”, enfatizó durante su intervención Ever Cadenillas.

Ante el Fenómeno de El Niño Global dijo que se quiere ver que metas y objetivos tienen en función a eso. Es importante tener un cuadro con el nivel de avance cada cierto tiempo. Eso sería muy saludable para su gestión. Tendrían que pedir esa información periódicamente a las contratistas para ver el nivel de avance.

El consejero manifestó su preocupación al saber que una empresa subcontratista que participaba en la construcción de los diques de la quebrada San Carlos estaba en problemas y que posiblemente eso retrase aún más los trabajos.

¿Queremos saber cómo está el avance de la quebrada San Carlos y la San Idelfonso en relación a la quebrada El León, que está más avanzada que las demás? preguntó.

Cadenillas lamentó que la comisión especial de fiscalización de las obras de Reconstrucción del Congreso de la República no viniera a cumplir con sus labores, pese a que envió tres cartas al respecto, pero nunca vinieron, recalcó.

Por su parte el subdirector de RCC La Libertad indicó que están tratando de involucrar a los funcionarios de las empresas que ejecutan los trabajos y hacerlos cambiar de opinión y que en el caso de la subcontratista con problemas han pedido a la empresa Besalco que lo antes posible se ponga de acuerdo con ellos para evitar más retrasos en el proyecto.

VER MÁS: Municipalidades de Trujillo y El Porvenir aseguran normal entrega de programas sociales en Alto Trujillo

Adelantó que de haber lluvias copiosas no se tendrá mucho problema con el arrastre de sólidos, pero el agua puede bajar y discurrir con menor velocidad.

En el caso de las áreas que se necesitan de la empresa Laredo, indicó que no han cedido al trato directo y que se necesita un ejecutor coactivo para poder contar con las tierras. Se les va a pagar el valor de las tierras e incluso un 30% más y no han querido aceptar por lo que se tendrá que utilizar otros medios, agregó.