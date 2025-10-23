Agentes de la División de Investigación de Trata de Personas de Trujillo detuvieron en la ciudad de Lima a una persona acusada de realizar propuestas sexuales a una menor de 11 años.

La captura de Humberto Julián Zurita Cochachi (29) ocurrió en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Los Rosales, en el distrito limeño de Ate, luego de que el Juzgado Mixto de Parcoy (Pataz), a cargo de la jueza Saira Fonseca León, ordenara su detención.

Los agentes de Trujillo, además, ejecutaron el allanamiento, descerraje y registro domiciliario de un inmueble ubicado en el pasaje El Pino 114, en el distrito El Agustino. Ahí se incautaron siete celulares, dos CPU, un monitor, ocho USB, un micro SD y un chip Entel. Además, se decomisó el celular personal del detenido.

La Policía presume que estos equipos pueden guardar pornografía infantil.

Humberto Zurita fue trasladado de Lima a Trujillo para continuar con las investigaciones.