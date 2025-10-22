Desafían a la autoridad. Por segunda vez en menos de una semana, delincuentes llegaron hasta el portón del Estadio Municipal Juan Noriega Salazar, en la provincia de Chepén, y detonaron un cartucho de dinamita.

Los criminales también dejaron un manuscrito mediante el cual amenazan con atentar contra la integridad de los ingenieros y obreros que ejecutan la obra de mejoramiento en dicho recinto deportivo.

De acuerdo al reporte de la Policía, los hampones llegaron a las 6:50 de la mañana de hoy hasta los exteriores del estadio para hacer detonar la dinamita. A esa hora del día solo se encontraba en la obra el vigilante, quien de inmediato se comunicó con los agentes del orden.

Cuando los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Chepén llegaron al estadio encontraron un manuscrito en el que los delincuentes dejaron el siguiente mensaje: “comunicando aquí las cosas prácticas para todos. Que me levante línea el que está a cargo de la obra, caso contrario atentaré contra los ingenieros u obreros. Aquí estamos activos 24/7. El terror del más hablador”.

IMPUNES

Cabe indicar que el 17 de octubre fue la primera vez que los criminales llegaron hasta el estadio, en el jirón Guadalupe, y lanzaron un cartucho de dinamita en la puerta principal. Debido a que fueron ignorados por los encargados del proyecto denominado “Mejoramiento del servicio deportivo de competencia en Estadio de Chepén ‘Juan Noriega Salazar”, que tiene una inversión de S/ 24 millones.

La maquinaria y materiales ya se encuentra dentro del estado y lo que presuntamente exigen los delincuentes es que les paguen un cupo por “seguridad”. La Policía se comprometió a profundizar las investigaciones para dar con la identidad y paradero de los extorsionadores.