Inaudito. Un sujeto de nacionalidad venezolana fue detenido por los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo en el interior de una iglesia evangélica, cuando cobraba el cupo que le exigía a una de sus víctimas.

De acuerdo a la versión policial, César Pedroza López (42), “Pequeño César”, dese hace unos días había empezado a atormentar a una joven madre de familia, a quien le exigía S/10 mil para no atentar contra ella y su menor hijo.

La agraviada contó que el extranjero le enviaba mensajes amenazantes por sus redes sociales.

LO DENUNCIA

Sin embargo, la agraviada no cedió a las exigencias del extranjero y optó por denunciar. En coordinación con la Policía se decidió tenderle una celada al extorsionador y la víctima simuló acceder a pagar S/ 2 mil.

Aunque parezca increíble, César López pidió a la agraviada que lleve el cupo a una iglesia evangélica situada en el jirón Diego de Almagro, en Trujillo, a donde él acudía regularmente.

Un agente del orden se mimetizó entre los asistentes en la iglesia y esperó que la agraviada entregue el sobre con el dinero a César Pedroza. En ese momento procedió a solicitar apoyo a sus colegas para detener al facineroso.

No obstante, lo que no imaginaron es que varias personas que estaban en la iglesia trataron de intervenir y rescatar a César Pedroza. Incluso una mujer intentó ‘exorcizar’ a uno de los efectivos. “Suéltalo, satanás en el nombre de Jesús”, gritaba la señora mientras forcejeaba con el policía.

Mientras los efectivos detenían a Pedroza, una venezolana también intentó frustrar la intervención. La mujer llegó incluso a agredir a uno de los oficiales. Por eso también acabó detenida.

Después se supo que era la pareja del sospechoso. A ella la procesarán por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.