Hombre le exigía S/20 mil a una joven madre de familia para no atentar contra su vida y la de su pequeño hijo.

Inaudito. Un sujeto de nacionalidad venezolana fue detenido por los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo en el interior de una iglesia evangélica, cuando cobraba el cupo que le exigía a una de sus víctimas.

De acuerdo a la versión policial, César Pedroza López (42), “Pequeño César”, dese hace unos días había empezado a atormentar a una joven madre de familia, a quien le exigía S/10 mil para no atentar contra ella y su menor hijo.

La agraviada contó que el extranjero le enviaba mensajes amenazantes por sus redes sociales.

Sin embargo, la agraviada no cedió a las exigencias del extranjero y optó por denunciar. En coordinación con la Policía se decidió tenderle una celada al extorsionador y la víctima simuló acceder a pagar S/ 2 mil.

Aunque parezca increíble, César López pidió a la agraviada que lleve el cupo a una iglesia evangélica situada en el jirón Diego de Almagro, en Trujillo, a donde él acudía regularmente.

Un agente del orden se mimetizó entre los asistentes en la iglesia y esperó que la agraviada entregue el sobre con el dinero a César Pedroza. En ese momento procedió a solicitar apoyo a sus colegas para detener al facineroso.

No obstante, lo que no imaginaron es que varias personas que estaban en la iglesia trataron de intervenir y rescatar a César Pedroza. Incluso una mujer intentó ‘exorcizar’ a uno de los efectivos. “Suéltalo, satanás en el nombre de Jesús”, gritaba la señora mientras forcejeaba con el policía.

Mientras los efectivos detenían a Pedroza, una venezolana también intentó frustrar la intervención. La mujer llegó incluso a agredir a uno de los oficiales. Por eso también acabó detenida.

Después se supo que era la pareja del sospechoso. A ella la procesarán por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

