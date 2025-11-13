Durante un operativo ejecutado en el centro comercial conocido como “Tacora”, situado en el pasaje Albarracín, en Trujillo, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)- Trujillo, desarticularon una red de ilegal de ventas de chips de diferentes operadores de telefonía.

De acuerdo a la versión de los agentes del orden, estos dispositivos terminan siendo adquiridos por personas que viven al margen de la ley para cometer extorsiones y otros delitos.

El operativo denominado “Impacto 2025”, fue dirigido por el coronel PNP Johnny Huamán Mariano. Durante la intervención se detuvo a cinco personas vinculadas a la comercialización ilícita de servicios móviles y delitos contra el patrimonio.

De la misma manera se incautó 12 equipos celulares (5 reportados como robados) 97 tarjetas SIM de diversas empresas, escáneres y adaptadores biométricos para registro de huellas. Según explicó la Policía dicho material es utilizado para la activación fraudulenta de líneas

Los intervenidos no pudieron acreditar autorización para operar ni justificar la procedencia de los equipos, muchos de ellos con reporte de robo. Los detenidos y lo incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de Trujillo.