Con el objetivo de proteger el medio ambiente con el sembrado de árboles e impulsar el turismo sostenible, se inició el sembrado de árboles en el cerro del sector Villa El Mirador barrio 3 C del distrito de Alto Trujillo.

Todo este trabajo lo está ejecutando la Asociación Ecoculturistica, Turística y Social, fundado por Jorge Luis Dionicio, quien con sus demás integrantes buscan convertir al cerro El Mirador en un proyecto auto sostenible ecológico y turístico, atractivo para todas las personas que lleguen a este lugar, en esta cima no solamente a respirar aire puro, sino visualizar todo el panorama urbanístico de Trujillo y sus distritos.

“Este es un ambicioso proyecto que tenemos desde el año 2012 que venimos trabajando, primero recuperando el oxigeno puro y natural para todas las personas del barrio 3 C de Alto Trujillo y contribuir a mejorar la capa de ozono que esta deteriorada, por lo que hemos iniciado con las plantaciones de árboles de las especies ciprés y pino para mejorar el medio ambiente y convertirla en zona turística con el emprendimiento de los pobladores con sus servicios de venta de artesanía y gastronomía” dijo entusiasmado Jorge Luis Dionicio.

Es por ello que cuentan con el apoyo del Gobierno Regional de La Libertad a través del Ministerio de Agricultura y Riego con el Gerente Miguel Chávez Castro que les van hacer entrega de mil plantones para colocarlos en todo el contorno y perímetro del cerro El Mirador.

Tambien, tienen el aval de la Gerente Regional De Comercio, Turismo Y Artesanía del GORE dirigida por Angélica Lucía Villanueva Guerrero que con las subgerencias van a capacitar a la población emprendedora para que tengan sus propios negocios autosostenibles, generando su propio empleo.

Hay que destacar que se inició las plantaciones cifres y pino ante la alegría de todos los presentes en las que se encontraban funcionarios del Gobierno Regional LL, buscando posicionar al Cerro El Mirador como el principal recurso turístico de Alto Trujillo y uno de los más emblemáticos de la provincia, por ser un observatorio turístico que se ve todos los distritos como todo Alto Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora Víctor Larco, Moche, Salaverry, El Porvenir y Laredo.