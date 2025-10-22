La Policía Nacional atrapó a tres presuntos integrantes de una banda criminal que se hace llamar “Los Malditos de Verdún” o “Los Injertos del Valle”, en el distrito de San Pedro de Lloc. Los detenidos estarían involucrados en el asesinado de un chofer de colectivo ocurrido la mañana del lunes en la provincia de Pacasmayo.

ACCIONES

Un operativo conjunto realizado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo y la Dirección de Inteligencia (Dirin) Lima permitió detener a Kevin Urbina Obeso (19), alias “Berraco” o “Maldito”; Segundo Ramos Reyes (19), (a) “Alaraka” o “Mudo”; y Bryan Nieto Mantilla (26). (a) “Barbero” o “Coyote”. Ellos se encontraban en el interior de una vivienda del asentamiento humano San Pablo, en San Pedro de Lloc.

Durante la intervención, la Policía informó que al momento del registro domiciliario se incautaron tres municiones y cuatro celulares, además de prendas de vestir con características similares a las que habrían utilizado los criminales para acabar con la vida de José Antonio Justiniano Flores, de 53 años, cuando se encontraba en el cruce de las calles 2 de Mayo y Callao, en su vehículo esperando a algunos pasajeros que se movilizan en la ruta San Pedro de Lloc-Pacasmayo y viceversa.

INDAGAN

El coronel PNP Carlos Vásquez Ramírez, jefe de la División Policial Pacasmayo, indicó las funciones que habrían cumplido cada uno de los detenidos en este crimen en pleno centro de San Pedro de Lloc.

“Esta persona (‘Barbero’) es el que ha guardado estas prendas y han sido ubicadas en su domicilio. El conductor de la moto es alias ‘Mudo’, quien trasladó al que disparó, al ‘gatillero’. Y el supuestamente homicida es alias ‘Berraco’; acepta que lo han contratado, pero no indica más”, agregó.