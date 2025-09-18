El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de amparo presentada por la Empresa Agrícola Chicama, que pretendía anular la adjudicación y registros del predio “Puente de Tablas”, de aproximadamente 72,876 hectáreas, ubicado en la provincia de Ascope, en La Libertad.

​Con esta sentencia firme, indicó el gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), Jhon Cabrera Carlos, “el Canal Madre de la III etapa permite seguir avanzando hacia su construcción, lo cual permitirá ampliar la frontera agrícola que superará las 63,000 hectáreas nuevas y se generarán más de 150,000 empleos directos y formales”. “Además, el país recibirá más de US$ 2,000 millones en nuevas agroexportaciones”, agregó.

Buena noticia

“Esta decisión del TC es histórica: garantiza la ejecución del Canal Madre de la III Etapa de Chavimochic sin obstáculos legales. Ahora podemos proceder a cancelar las partidas duplicadas y asegurar la viabilidad técnica y jurídica del proyecto más importante de irrigación del país”, declaró por su parte el procurador regional, Pedro Armas Plasencia.

La Región enfatizó que la ejecución de la obra “asegurará la disponibilidad hídrica para los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, además de garantizar agua potable para la ciudad de Trujillo y energía limpia mediante generación hidroeléctrica”.

Indicó también que “el reciente contrato para la actualización de los estudios de costos e ingeniería ya está en marcha”. “Este avance jurídico no solo reafirma el destrabe de una de las principales inversiones de infraestructura hídrica del Perú, sino que representa un paso decisivo para consolidar a La Libertad como epicentro agroexportador”, señaló.