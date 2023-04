La nueva bancada de mayoría del Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo anunció que en la próxima sesión solicitará que el alcalde Arturo Fernández y sus funcionarios rindan cuentas de los primeros 100 días de gestión, pues, según el regidor Jorge Vásquez, no se sabe de ningún proyecto que se haya realizado en la actual gestión.

Pedido

Vásquez reveló que nueve integrantes de la denominada ‘Bancada multipartidaria por la gobernabilidad de Trujillo’ -integrada por dos regidores de Trabajo Más Trabajo, tres de Alianza para el Progreso y cuatro de Somos Perú que discrepan con la forma de gobernar de Fernández- se reunirán esta semana para acordar los lineamientos de trabajo que seguirán durante estos días.

“Vamos a pedir que se rinda cuentas de los 100 días de gestión, que no se ha rendido. Es la única municipalidad que no ha rendido cuentas y vamos a pedirlo mediante acuerdo, porque el alcalde se ha vuelto olvidadizo. Es importante que el pueblo sepa y no se deje engañar”, indicó.

Agregó que la rendición podría hacerse mediante una asamblea pública.

Otro punto que acordarán será solicitarle al alcalde que firme el convenio entre la Policía y el municipio para que por fin las radios base de los 59 patrulleros, que se compraron a fines del año pasado y están guardados, puedan interconectarse con las dependencias policiales.

Este tema, incluso, fue solicitado el 21 de febrero último por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, pero hasta ahora el burgomaestre Arturo Fernández no rubrica el convenio por las discrepancias que tiene con el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti.

“Ese es un tema administrativo y el alcalde debe firmarlo de manera directa. El enfrascamiento de su lucha con el general hace que no firme los convenios y culpe de todo lo que ocurre al general”, agregó Jorge Vásquez.