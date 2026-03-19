Tres obreros que quedaron atrapados mientras laboraban en una mina artesanal fueron rescatados por policías y pobladores en la provincia de Santiago de Chuco.

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Los trabajadores realizaban labores dentro de un socavón en el caserío Casa Blanca, en el distrito de Cachicadán, cuando parte de un cerro se desprendió y tapó el acceso a la mina. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad informó que el hecho ocurrió a las 4 de la mañana de hoy, jueves.

La tragedia movilizó a personal de la municipalidad de Cachicadán y a pobladores de Casa Blanca. Ellos, ayudados con maquinaria de la mina Olga Victoria, iniciaron las labores de rescate.

Las autoridades precisaron que luego de ocho horas de labores, se logró remover la tierra y piedras que tapaban la entrada al socavón, lograron sacar con vida a los trabajadores.

Los obreros fueron trasladados al centro de salud de la zona para descartar heridas.