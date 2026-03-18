El máximo representante de la Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL), Christian Arbaiza Mendoza, visitó la provincia andina de Santiago de Chuco para comprometer el apoyo técnico del Área Funcional de Patrimonio Histórico Inmueble en los trabajos de conservación programados en la Casa Museo César Vallejo, inmueble emblemático que destaca la vida y obra del vate universal.

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ACCIONES

“El valor cultural de los inmuebles, como la Casa Museo César Vallejo, radica en su historia, arquitectura, valor social y cultural, atributos que les otorgan identidad y singularidad. Su adecuada conservación requiere la participación activa y acciones conjuntas para garantizar su preservación”, señaló el director de la DDC-LL.

Aunque la entidad adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul) no puede realizar intervenciones directas en inmuebles de propiedad privada, “su equipo técnico brinda asesoría permanente para la protección y conservación de los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación”.

Durante su visita a la tierra de César Vallejo, Arbaiza Mendoza sostuvo también una reunión de coordinación con el alcalde distrital de Cachicadán, Daniel De La Cruz; regidores locales; y el presidente de la Cámara de Turismo de La Libertad, Francisco San Martín, con el objetivo de proteger el patrimonio inmaterial vinculado a las celebraciones en honor al santo patrón San Martín de Porres.