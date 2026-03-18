El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) rechazó el pedido de exclusión que pesaba contra el candidato a senador con el número 1 por Renovación Popular en La Libertad, Víctor León Álvarez.
VER MÁS: La Libertad: Gobernadora pedirá la ampliación del estado de emergencia por inseguridad
En la Resolución N° 00757-2026-JEE-TRUJ/JNE, se indica que no se ha configurado falsedad ni omisión en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) del exvicepresidente del Gobierno Regional de La Libertad.
Álvarez habría omitido consignar una “sentencia condenatoria firme”. Sin embargo, para el JEET, el candidato “no tenía obligación de declarar sentencias en el rubro referido a delitos dolosos, debido a que fue absuelto de toda responsabilidad penal, no existiendo condena firme ni reserva de fallo condenatorio”.
TE PUEDE INTERESAR: