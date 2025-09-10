Después de haberse retirado gran cantidad de cables aéreos en desuso en el jirón Salaverry, principal vía de acceso norte al centro de Trujillo, personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) supervisaba una nueva acción similar en la av. Santa Teresa de Jesús, en la urbanización Monserrate.

VER MÁS: La Libertad: Menores de edad caen con dinamita, carta con contenido extorsivo y stickers en Chao

El retiro, cerca del Hospital de Sanidad de la Fuerza Policiales, se realizaba con participación de personal de las empresas de telecomunicaciones que ofrecen sus servicios en la ciudad y de Hidrandina.

El gerente de Obras Públicas de la MPT, Albert Pérez Acosta, explicó que el retiro se hace con la supervisión de funcionarios de Osinergming y Osiptel haciendo cumplir la Ley Nº 31595 y su reglamento, que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas.

Esto busca reducir la problemática de contaminación ambiental, garantizando la limpieza y visibilidad del patrimonio urbanístico y arquitectónico y la seguridad de la población al ayudar a reducir la posibilidad de accidentes y el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida en común.

“La saturación del cableado aéreo puede generar accidentes, por el sobrepeso; y lo que se quiere es tener ciudades más ordenadas, seguras y sostenibles.

La ley obliga al retiro de los cables que han quedado en situación de abandono”, dijo, precisando que durante este proceso corresponde a las municipalidades la supervisión.

Las empresas concesionarias y proveedoras de infraestructura de telecomunicaciones tienen la responsabilidad de ejecutar el retiro de estos cables, en estrecha coordinación con las municipalidades, con el objetivo de ordenar el paisaje urbano y reducir riesgos para la ciudadanía.

Las empresas que instalan estos cables tienen hasta el 14 de marzo de 2026 para retirar el cableado aéreo en desuso o en mal estado de las zonas urbanas a nivel nacional, como establece la Ley 31595 y el incumplimiento puede acarrear multas significativas.

Deben retirar todo el cableado que no esté en uso o en mal estado. Incluso deben etiquetar los cables en uso y están obligadas a presentar planes de acción a las municipalidades, detallando las zonas a intervenir y los trabajos a realizar.