Seis personas resultaron con lesiones de consideración tras un choque múltiple ocurrido la mañana de hoy en la Carretera Panamericana Norte (CPN) a la altura del puente Careaga, en el valle Chicama, región La Libertad.

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Dos autos, una mototaxi y un ómnibus estuvieron involucrados en el aparatoso accidente.

Los heridos fueron evacuados a los centros de salud y hospitales más cercanos. Al cierre de esta nota no habían revelado sus identidades.

Uno de los autos se estrelló contra un bloque de concreto que divide los carriles de la carretera.

La Policía Nacional llegó al lugar del accidente para iniciar las pesquisas del caso. Se supo que el conductor del ómnibus no esperó a las autoridades y se marchó.