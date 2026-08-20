La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) presentó a representantes de la EPS Sedalib S.A. y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento los alcances de la modificatoria del artículo 90 del Reglamento General de Tarifas -aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2026-SUNASS-CD-, que admite el uso de recursos durante lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.

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A través de un taller, explicó que la norma permite el uso excepcional de los fondos de inversiones y reservas desde la emisión de una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente, ante intensas precipitaciones pluviales, sin necesidad de presentar una solicitud previa a la Sunass.

Esta disposición busca que las empresas prestadoras actúen con mayor oportunidad en las fases de reducción del riesgo y preparación frente a las lluvias intensas durante El Niño, contribuyendo a garantizar la continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento para la población.

Los especialistas destacaron que las EPS podrán financiar intervenciones de corto plazo, tales como el reforzamiento de la infraestructura, insumos, motobombas, grupos electrógenos, entre otros recursos que permitan proteger la continuidad de los servicios.

Asimismo, se precisó que los recursos solo cubrirán costos excedentes e inesperados directamente vinculados a la atención de la emergencia, quedando excluidos los gastos operativos ordinarios o conceptos no contemplados en la norma.

Igualmente, destacó que, a la fecha, 20 empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento han recibido asistencia técnica especializada.

Sunass también precisó que verificará que los gastos mantengan un estricto nexo directo de causalidad con la emergencia declarada, que cuenten con el sustento técnico y que la ejecución física real se haya realizado dentro del período de vigencia de la declaratoria.