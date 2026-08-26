Un total de 47 internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) de Trujillo, también conocido como exFloresta, fueron trasladados la madrugada de ayer a los centros juveniles Maranguita y Ancón I, en Lima.

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Según informó el gerente regional de Defensa Nacional, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, 21 de los seleccionados son mayores de edad y eran los que presuntamente incentivaban a otros internos a participar en reyertas y hasta planificaban intentos de fuga.

La decisión de trasladar a los internos a Lima obedece a un Plan Integral de Deshacinamiento y Seguridad que está implementando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

La exFloresta fue construida con una capacidad para 106 menores, pero llegó a albergar a 258 internos en conflicto con la ley. Eso significaba un riesgo en salubridad y seguridad.