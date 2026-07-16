Tres de los ocho candidatos a regidores que inscribió el partido Un Camino Diferente para postular a la Municipalidad Distrital de Moche presentaron sus renuncias ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo aduciendo motivos personales.

VER MÁS| La Libertad: Capturan a “Andy”, primo de “Jhonsson”, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”

La primera en solicitar que su nombre sea retirado de la fórmula que presentó el partido del huaco fue Haydee Elizabeth Asmat Asmat, quien iba en la cuarta regiduría. Ella ingresó su pedido al JEE el 30 de junio.

Asimismo, Ruth Noemí Azabache Rosales, inscrita como segunda concejal, solicitó ser excluida el 6 de julio. Tres días después hizo lo mismo José Félix Asmad Kong, registrado como tercer regidor.

Los tres presentaron su comprobante de pago de la tasa electoral correspondiente por concepto de renuncia, que asciende a 115 soles con 50 céntimos.

Cabe indicar que la lista a Moche la encabeza el candidato a alcalde Ángel Guzmán Mendoza.