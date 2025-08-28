“Hemos tomado chicha morada”, dijo ayer en su defensa el removido gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Wilso Rodríguez Vásquez.

El último martes, el ahora exfuncionario fue intervenido por la Policía Nacional por presuntamente tomar licor en un vehículo de la municipalidad provincial. “Rechazo lo que se viene diciendo”, agregó.

Posición

Tras permanecer retenido ocho horas en una delegación policial de Trujillo, Wilso Rodríguez aseguró que se encontraba trabajando cuando fue intervenido por los agentes policiales.

“Estaba haciendo una visita de campo y cuando nos dirigíamos a ver unas compactadoras, decidimos hacer uso del break. Bajamos a tomar un chilcano, comer un pescado y tomar una chicha morada. Eso es todo”, aseguró.

Según el exfuncionario edil, la intervención se produjo a unas cuatro cuadras de donde habían hecho uso de sus 45 minutos de refrigerio. “Nos dijeron que había flagrancia y peculado, pero yo pregunté por qué si yo estaba en mi lugar de trabajo, ya que como gerente del Segat tengo que ver el estado de las áreas verdes de la ciudad”, narró.

Rodríguez aseguró también que se ha sometido a una prueba de dosaje etílico, cuyos resultados se conocerán en las próximas horas. “El resultado será negativo. Estoy tranquilo por eso”, dijo.

Reacciones

Luego de la intervención, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, dispuso la inmediata salida del aún gerente del Segat. Para Rodríguez, este accionar fue apresurado y se le ha hecho un daño a su imagen. “Es un atropello contra mi persona”, manifestó.

Pese a la defensa emitida por el gerente del Segat, el burgomaestre de Trujillo reiteró ayer, visiblemente molesto, que “ese señor no vuelve”.

“Es una falta de respeto”, añadió Reyna tras ser rodeado por un grupo de trabajadores del Segat frente al palacio edil para exigir el retorno de Rodríguez.