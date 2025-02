Julia Ramos Jacobo aún no puede creer lo que le pasó a la última de sus hijas, a su yerno y a su pequeña nieta. Esta acongojada madre y abuela solo recuerda que el último viernes por la tarde los tres se despidieron de ella porque se iban a realizar compras en el centro comercial Real Plaza de Trujillo.

Las horas pasaban y Julia esperaba con ansias el retorno de sus seres queridos, pero estos no volvieron con vida, pues la desgracia se interpuso en su camino y estropeó todos los planes, sueños y anhelos que abrigaban en lo más íntimo de su joven familia.

TRÁGICO

La pareja, Jhon Percy Chávez Valeriano (31) y Daniela de la Cruz Ramos (35), así como su hija, de iniciales C.A.C.D. (02), se convirtieron en víctimas mortales de la tragedia ocurrida tras el colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo.

Esas toneladas de fierro y concreto que sepultaron a la joven familia, ahora aplastan el corazón de Julia Ramos, quien ayer tenía en la sala de su casa los ataúdes con los restos mortales de sus seres queridos. Aunque sabe que nada los volverá a la vida, tal vez encontrar justicia le permita tener un poco de resignación.

VER AQUÍ: Critican a políticos que utilizan el dolor para hacer campaña electoral en Trujillo

PEDIDO

“Estoy muy dolida por lo que ha pasado y espero que esto no quede impune. Ellos (hija, yerno y nieta) vivían acá en esta casa conmigo. El viernes se fueron a comprar cosas para su quincena. Ya habían comprado y se fueron con el coche con los víveres al patio de comidas y ocurrió la tragedia. Yo sé que hicieron eso porque mi hija me envió fotos de la bebé cuando estaban en el lugar de juegos con otros niños”, manifestó Julia Ramos.

La atribulada mujer también lamentó que ningún representante del centro comercial Real Plaza se haya acercado a ella, para, al menos, darle el pésame.

“No han colaborado con nada, no han dicho nada. No hay ningún tipo de comunicación con ellos”, agregó.

Los que sí se hicieron presentes en el velorio de Jhon Chávez Valeriano fueron sus compañeros de labores. Él era un suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú y sus colegas y superiores llegaron hasta el inmueble situado en la calle San Francisco, en Alto Salaverry, para acompañar a los deudos en este complicado momento.

Algunos de sus compañeros de armas destacaron el profesionalismo y valentía de Jhon Chávez en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, Daniela de la Cruz Ramos (35) era profesora de educación inicial y trabaja en el centro educativo Futuros Líderes. Sus colegas y excompañeras de estudios también acudieron a despedirse de ella.

De acuerdo a lo informado por Julia Ramos, hoy a las 8:00 de la mañana los restos de sus seres queridos serán sepultados en el cementerio Remanso del distrito de Huanchaco.

UN DOLOROSO ADIÓS

La joven administradora Harumi Sherlyn Carbajal Velásquez (21) es otra de las víctimas mortales de este trágico suceso. De acuerdo a lo informado, la noche del último viernes, ella y su enamorado fueron a pasear al Real Plaza.

Tras visitar varias tiendas, optaron por acudir al patio de comidas; pero la desgracia los sorprendió.

Cuando el techo colapsó, ambos jóvenes quedaron bajo los escombros, pero los rescatistas lograron sacar al muchacho tras amputarle la pierna. A Harumi no pudieron ayudarla.

Sus restos mortales son velados en su casa en el distrito de La Esperanza.

Su padre, Alexis Carbajal Layza, se despidió de ella de esta manera: “Mi niña hermosa, cómo es la vida, te vas cuando te encaminabas por un gran futuro. Eras la niña más feliz de este mundo, siempre te veía sonreír y cada vez que me veías corrías a abrazarme, no sabes cuánta falta nos vas a hacer, te quiero mucho mi Harumi Carbajal Velásquez. Hoy emprendes un largo viaje y solo le pido a Dios que te encamine en todo y te reciba con los brazos abiertos. Siempre te recordaremos”, escribió el progenitor en sus redes sociales.

Ayer, durante el velorio, los familiares de Harumi, visiblemente molestos, dijeron que los representantes de Real Plaza Trujillo tampoco se comunicaron con ellos ni apoyaron en el sepelio.

“Exigimos que esto no quede impune. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias pidiendo justicia y vamos a dar con los responsables, porque esto no se va a quedar así. Nadie nos devolverá a Harumi, pero buscaremos justicia”, enfatizó una de las primas de la víctima.

Los restos mortales de Harumi Carbajal serán sepultados hoy en el cementerio Parque Eterno en Huanchaco.

JOVEN DEPORTISTA

Yekill Iparraguirre Palomino es la quinta víctima mortal de este siniestro de grandes dimensiones. Él era natural de Cajabamba, región Cajamarca.

Hasta donde se ha informado, el joven se encontraba cenando en el patio de comidas del Real Plaza Trujilo cuando ocurrió el derrumbe.

Los escombros lo sepultaron y a pesar del esfuerzo de los equipos de rescate, la recuperación del cuerpo de Yekill tardó varias horas.

Esta triste noticia ha causado gran conmoción en Cajabamba, donde Yekill Iparraguirre Palomino era un joven deportista muy querido, entusiasta y con un profundo amor por su tierra.

Sus familiares, amigos y la comunidad lamentan profundamente su repentina partida.

NO SOPORTÓ

Solo instantes después del fatal accidente en el patio de comidas, Santa María José Jara Arroyo (83) fue rescatado por los brigadistas, pero las lesiones que sufrió eran graves.

Sin perder tiempo lo evacuaron al Hospital Belén de Trujillo, en donde lamentablemente perdió la vida.

“NO HAY MÁS VÍCTIMAS”

Ayer por la tarde, Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, informó que las operaciones de búsqueda y rescate en el centro comercial Real Plaza Trujillo finalizaron.

Según dijo, todas las zonas de alto riesgo fueron inspeccionadas y no se hallaron más víctimas entre los escombros.

Aseguró que los rescatistas revisaron cada área del siniestro, incluso aquellas de difícil acceso.

En tanto, el gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo Arqueros, aclaró que son seis las víctimas mortales de este siniestro y no ocho como algunas fuentes no oficiales habían reportado. Precisó también que el número de heridos es 81 y no 84.