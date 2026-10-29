Agentes de la comisaría de Miramar intervinieron a tres presuntos integrantes de la banda “Los charrúas del Norte”, investigados por extorsión. Este grupo delictivo, según la Policía, es dirigido por un delincuente que se encuentra en Uruguay.

VER MÁS| Trujillo: Se cae parte del techo de la Municipalidad Distrital de Salaverry

La operación que permitió atrapar a estos inescrupulosos se dio en los distritos de La Esperanza, Alto Trujillo y Florencia de Mora.

Los intervenidos serían dueños de cuentas bancarias digitales en donde se exigía que empresarios depositen cupos. Durante la redada se incautaron tres celulares, que serán materia de las diligencias correspondientes.

“La Región Policial La Libertad continúa intensificando las acciones de inteligencia y los operativos contra la extorsión, con el objetivo de identificar a los responsables y fortalecer la seguridad de la ciudadanía”, indicó la Policía.