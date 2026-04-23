Agentes del Área de Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro de Trujillo detuvieron a tres presuntos marcas cuando pretendan a asaltar a una pareja que había retirado 10 mil dólares de un banco.

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Carolan Giorgana Del Castillo Guzmán (29), alias “Coscu”; Katherine Juleissi Malqui Cayotopa (31), apodada “Diabla”; y Alan Gerson Avalos Lulichac (29), conocido como “Jon Z”, fueron atrapados en el centro de la ciudad cuando le hacían reglaje a sus víctimas.

De acuerdo a la Policía, ellos integrarían la banda “Los Marcas del Alto Trux” y llegaron a Trujillo procedentes de Chimbote para dar este golpe.

A los detenidos se les incautaron cuatro celulares, siete municiones y un croquis de las calles trujillanas.