El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, aseguró ayer que desde que inició su gestión se ha reducido el índice de asesinatos por sicariato en la ciudad.

El burgomaestre mencionó que de acuerdo a la data que maneja la MPT, en el año 2023, durante la gestión del prófugo alcalde Arturo Fernández Bazán, se perpetraron en Trujillo distrito 43 homicidios, mientras que en el 2024, cuando él asumió funciones la cifra descendió a 21. “Es decir, la reducción es del 55%”, agregó Mario Reyna.

“En tanto, en la provincia de Trujillo, es decir con todos los distritos convulsionados por la delincuencia como Florencia de Mora, La Esperanza, Alto Trujillo, El Porvenir y Laredo también hubo un descenso en el índice de homicidios. En 2023 se registró 154 asesinatos y en 2024 esa cifra bajó a 119. El descenso fue del 25%”, precisó.

Sus argumentos

“Lo que pasa es que en 2023 no había ninguna coordinación con la Policía; al contrario había insultos hacía la autoridad policial, no se les cedía unidades móviles y no hubo coordinación con el serenazgo, para el patrullaje integrado. Recuerden que en 2024 a diferencia de 2023 se sacó a las calles los patrulleros municipales”, manifestó Mario Reyna.

No obstante, comentó que el descenso en la cifra de homicidios no es resultado solo de su trabajo, sino de todas las autoridades.