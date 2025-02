El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, respondió a las críticas por el supuesto beso que le dio el animador de una orquesta durante la feria gastronómica que organizó el municipio en el estadio Chan Chan, excomplejo Chicago. Para el burgomaestre, todo fue parte del “show”.

“Es parte del show que el señor realiza hace décadas, ya conoce todo el mundo cómo es, es show. Es un show, estamos en un festival, en diversión, entre familias o entre vecinos, es parte del show. Bueno, no justificará para algunos, para otros sí, de eso no hay prohibición ni reglamentación moral. Es un show, no es un beso, miren bien las imágenes, es show”, indicó.

De acuerdo a las imágenes, Reyna Rodríguez le siguió el juego al “Gato” Bazán e incluso entró a los coqueteos. Al ritmo de la canción “Escándalo, es un escándalo”, Reyna Rodríguez le siguió el juego al animador. De pronto, según las imágenes, mientras sonaba la música, Bazán coge la cara a Mario Reyna y simula darle un fugaz beso.