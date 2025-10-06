A menos de un mes para culminar los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, en la región La Libertad se han censado más de 600 mil viviendas, lo que representa un avance superior al 80% del total programado.

Este resultado refleja la amplia participación de los liberteños en este importante proceso estadístico impulsado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El director de la Oficina Departamental de Estadística e Informática en La Libertad, Juan Barrios Novoa, destacó el compromiso de la ciudadanía al abrir la puerta al censista y verificar su correcta identificación mediante la indumentaria oficial y fotocheck con código QR. Además, invoca a los liberteños a continuar participando activamente durante este último periodo.

Monitoreo

Desde el Centro de Monitoreo de los Censos Nacionales 2025 se realiza el seguimiento en tiempo real a los 30 mil censistas desplegados en todo el país. Este sistema permite visualizar el avance diario del empadronamiento de acuerdo con las viviendas programadas, tanto a nivel departamental como distrital.