El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició el censo en viviendas colectivas de La Libertad. El jefe de esa entidad, Gaspar Morán Flores, explicó que este tipo de hogares son habitados por personas sin vínculos familiares, que hacen vida en común por motivos de estudio, salud, religión, trabajo, turismo y otros.
Es así que los censistas visitarán establecimientos de salud, centros penitenciarios, conventos, monasterios, seminarios, internados, hoteles, hospedajes, casas de pensión, entre otros.
El levantamiento de información en penales se desarrollará en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y tendrá una duración de 30 días calendario.
Morán Flores informó que el censo cubrirá 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Además, destacó que los censistas designados cumplirán estrictos protocolos de seguridad y estarán debidamente identificados con chaleco y gorro morado, morral gris y credencial con código QR.
