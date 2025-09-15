El gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, aseguró ayer que equiparán y darán mantenimiento a los establecimientos de salud que se encuentran en estado crítico en la provincia de Virú. La inversión se hará bajo el mecanismo de obras por impuestos.

La autoridad regional agregó que se tienen disponibles más de 1,600 millones de soles con esa modalidad de inversión. Por lo tanto, con los recursos de la empresa privada, se implementará con tecnología y mejoras de infraestructura a postas y centros de salud.

El levantamiento de información para ver qué establecimientos serán mejorados se hará de octubre a diciembre.

“Hasta fines de año debemos saber qué les falta a los centros de salud para mejorar la atención a los pacientes”, añadió Acuña.