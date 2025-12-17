El Mercado Central de Trujillo es una bomba de tiempo. Comerciantes de este centro de abastos reabrieron sus puertas a pesar de que el municipio provincial lo había clausurado porque su techo corría el riesgo de desplomarse, lo que podría ocasionar una tragedia.

Ayer, trabajadores de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la comuna trujillana llegaron hasta el establecimiento para soldar sus puertas, debido que existe una sanción sobre este local.

Peligro

Como informó Correo, el pasado 28 de noviembre el municipio clausuró por 30 días el mercado luego que detectara fallas estructurales. Los vendedores hicieron caso omiso a las advertencias y reabrieron el 9 de diciembre, por lo que fiscalizadores volvieron a cerrarlo. Esta medida duró hasta el 14 de diciembre, que los comerciantes quitaron los letreros de clausura.

Ante esto, ayer se intentó retomar el principio de autoridad en el centro de abastos, pero los vendedores hicieron retroceder al personal edil.

La subgerenta de Operaciones de Fiscalización, Ana Vásquez, dijo que la acción de los comerciantes no solo vulnera el principio de autoridad, sino que incrementa considerablemente los riesgos para negociantes y clientes que acuden diariamente a este establecimiento.

“Desobedecieron a la autoridad y cualquier accidente que pueda ocurrir será de absoluta responsabilidad de los directivos y comerciantes que se resisten a acatar las ordenanzas municipales, por ello ya se hicieron las denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público”, señaló.

La funcionaria precisó que las fallas estructurales en el Mercado Central se detectaron en marzo, dándoles plazo para que levanten sus observaciones, pero no cumplieron.

Detalló que no quieren que suceda “otra desgracia como la ocurrida en el centro comercial Real Plaza”, cuyo techo se desplomó y dejó seis muertos y un centenar de heridos.