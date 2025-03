El Año Escolar 2025 inició en la mayoría de colegios de la región La Libertad, pero conforme pasan los días la preocupación por la seguridad de los estudiantes y plana docente crece de una manera desmedida, ya que se desconoce cuál es el real estado de la infraestructura de muchos centros educativos.

Es más, ayer, el propio titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, le reveló al pleno del Consejo Regional que no se han revisado los cobertores metálicos (techos instalados en los patios de los colegios) debido a que no se cuenta con ingenieros estructurales dentro de la entidad y porque no se tiene el presupuesto para contratarlos.

Más dudas

El funcionario informó también que durante el denominado “Barrido Regional”, que consistió en visitar las instituciones educativas de la región para verificar en qué condiciones iban iniciar el Año Escolar 2025, no se pudo llegar a la totalidad de los colegios, por lo que se desconoce cómo es que muchos alumnos y maestros iniciaron sus actividades lectivas.

Tardía reacción

Con respecto a los cobertores en los patios de los colegios, Camacho dijo que recién hará el requerimiento para ver la posibilidad de contratar a ingenieros estructurales para que revisen esa infraestructura.

Esto fue cuestionado por el consejero regional por Trujillo Rober de la Cruz Rosas. Desde su punto de vista, el gerente de la Grell no hizo una adecuada planificación, pues resulta inconcebible que no haya hecho este requerimiento antes del inicio de las clases. Ahora los alumnos que estudian en centros educativos con este tipo de techos están expuestos a un peligro permanente, ya no sabe si dicha infraestructura necesita mantenimiento o ser retirada para evitar que colapse.

No tuvo camionetas

Ahora bien, en cuanto al “Barrido Regional”, el funcionario precisó que se llegó a visitar 1,351 colegios de los 2,590 que iniciaron clases en la región La Libertad; es decir, no se pudo llegar a 1,239 centros educativos.

Martín Camacho alegó como excusa que solicitó al Ejecutivo que le cediera camionetas, pero tardaron en responder. Esto ocasionó que el “Barrido Regional” se inicie recién en febrero de 2025 y obviamente no les alcanzó el tiempo para visitar todos los colegios.

La mayoría de consejeros le dijo que debió haber planificado mejor esas visitas y que tuvo que empezar en noviembre de 2024.

La consejera por la provincia de Otuzco, Irma Ávalos Contreras, le exigió a Martín Camacho visite los colegios de la zona, pues muchos están a punto de colapsar y otros no tienen ni servicios básicos.

Ese mismo reclamo le hizo la consejera delegada y representante de Julcán, Tania Carranza Blas, pues le recordó al funcionario que le había pedido con anticipación que acuda a los pueblos más alejados de su provincia para que vea in situ las condiciones en las que estudian los alumnos.

Cabe precisar que 18 colegios no iniciaron actividades lectivas porque su condición era desastrosa. No obstante, se presume que habría más centros educativos en esas condiciones.